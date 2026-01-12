Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite steigt zum Ende des Montagshandels

Am Montag ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich um 0,26 Prozent auf 23 733,90 Punkte nach oben. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,399 Prozent auf 23 576,88 Punkte an der Kurstafel, nach 23 671,35 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 23 562,97 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 23 804,05 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 12.12.2025, lag der NASDAQ Composite bei 23 195,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Wert von 22 204,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, bei 19 161,63 Punkten.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Cerus (+ 10,19 Prozent auf 2,27 USD), Commercial Vehicle Group (+ 8,82 Prozent auf 1,85 USD), Geron (+ 6,72) Prozent auf 1,43 USD), FormFactor (+ 6,53 Prozent auf 73,12 USD) und Ultralife Batteries (+ 6,46 Prozent auf 6,26 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil World Acceptance (-7,05 Prozent auf 138,82 USD), JetBlue Airways (-5,78 Prozent auf 4,89 USD), ON Semiconductor (-5,49 Prozent auf 58,75 USD), Innodata (-5,09 Prozent auf 61,66 USD) und QUALCOMM (-4,79 Prozent auf 169,27 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 34 715 667 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,844 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Gladstone Commercial-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

