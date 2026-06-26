Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite verbucht am Freitagmittag Gewinne

Heute zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Um 18:00 Uhr erhöht sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,25 Prozent auf 25 423,11 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,998 Prozent auf 25 105,41 Punkte an der Kurstafel, nach 25 358,60 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 25 014,96 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 491,37 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ Composite bereits um 4,00 Prozent nach. Vor einem Monat, am 26.05.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26 656,18 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 26.03.2026, den Stand von 21 408,08 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 26.06.2025, bei 20 167,91 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,41 Prozent nach oben. Bei 27 190,21 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell ACADIA Pharmaceuticals (+ 14,46 Prozent auf 27,15 USD), BlackBerry (+ 8,61 Prozent auf 11,23 USD), Blackbaud (+ 7,34 Prozent auf 28,53 USD), Biogen (+ 6,13 Prozent auf 214,35 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (+ 6,07 Prozent auf 7,17 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Americas Car-Mart (-38,79 Prozent auf 2,32 USD), ON Semiconductor (-21,33 Prozent auf 93,41 USD), Donegal Group B (-10,91 Prozent auf 20,50 USD), FormFactor (-9,52 Prozent auf 134,59 USD) und Powell Industries (-7,54 Prozent auf 285,90 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 9 743 847 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,233 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,79 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,19 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at