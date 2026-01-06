Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels stärker

Am Dienstag ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich um 0,65 Prozent auf 23 547,17 Punkte aufwärts. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,219 Prozent auf 23 446,96 Punkte an der Kurstafel, nach 23 395,82 Punkten am Vortag.

Bei 23 559,15 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 23 389,57 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23 578,13 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 06.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22 941,67 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 06.01.2025, bei 19 864,98 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 21,00 Prozent auf 20,17 USD), Microchip Technology (+ 11,65 Prozent auf 74,87 USD), 3D Systems (+ 11,56 Prozent auf 2,22 USD), CIENA (+ 10,09 Prozent auf 254,19 USD) und Synaptics (+ 9,77 Prozent auf 86,89 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen AngioDynamics (-13,53 Prozent auf 11,44 USD), Nissan Motor (-13,21 Prozent auf 2,20 USD), InterDigital (-7,99 Prozent auf 309,00 USD), Modine Manufacturing (-7,46 Prozent auf 129,97 USD) und American Superconductor (-7,41 Prozent auf 30,75 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 41 393 269 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,911 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ Composite hat die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Gladstone Commercial-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,04 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

