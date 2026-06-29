Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Gewinnen

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 2,07 Prozent stärker bei 25 820,14 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,808 Prozent höher bei 25 502,09 Punkten, nach 25 297,62 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 25 834,35 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 289,76 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 29.05.2026, bei 26 972,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 20 948,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, den Stand von 20 273,46 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,12 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Lifetime Brands (+ 17,93 Prozent auf 8,98 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 12,60 Prozent auf 92,68 USD), KLA (+ 11,97 Prozent auf 278,39 USD), Applied Materials (+ 10,82 Prozent auf 694,64 USD) und FormFactor (+ 10,27 Prozent auf 144,17 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Taylor Devices (-8,35 Prozent auf 57,06 USD), SIGA Technologies (-7,91 Prozent auf 3,61 USD), Repligen (-6,81 Prozent auf 137,00 USD), JetBlue Airways (-6,17 Prozent auf 5,63 USD) und 3D Systems (-5,92 Prozent auf 2,86 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Comcast-Aktie. 41 856 723 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,083 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. In puncto Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,31 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at