Nissan Motor Aktie

Nissan Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NASDAQ Composite im Blick 22.06.2026 16:02:55

Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart im Plus

Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart im Plus

Das macht das Börsenbarometer in New York am ersten Tag der Woche.

Am Montag tendiert der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,12 Prozent stärker bei 26 548,63 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,131 Prozent auf 26 483,31 Punkte an der Kurstafel, nach 26 517,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 553,12 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 438,20 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 22.05.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26 343,97 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 21 647,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, den Stand von 19 447,41 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 14,26 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Americas Car-Mart (+ 29,17 Prozent auf 3,10 USD), ON Semiconductor (+ 6,52 Prozent auf 129,55 USD), Hooker Furniture (+ 5,70 Prozent auf 16,70 USD), BlackBerry (+ 5,01 Prozent auf 8,80 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,92 Prozent auf 118,07 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Ligand Pharmaceuticals (-9,60 Prozent auf 248,49 USD), Nissan Motor (-8,64 Prozent auf 2,01 USD), Donegal Group B (-7,87 Prozent auf 21,06 USD), inTest (-4,51 Prozent auf 18,00 USD) und Alphabet C (ex Google) (-3,94 Prozent auf 353,00 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 4 482 760 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,452 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 2,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. SIGA Technologies-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 13,89 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu inTest Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Intel Corp.

mehr Analysen
19.06.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
17.06.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
01.06.26 Intel Equal Weight Barclays Capital
04.05.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
24.04.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alphabet C (ex Google) 306,05 -4,03% Alphabet C (ex Google)
America's Car-Mart Inc. 3,14 30,83% America's Car-Mart Inc.
BlackBerry Ltd 7,85 6,37% BlackBerry Ltd
Century Casinos Inc. 1,17 -3,31% Century Casinos Inc.
Donegal Group Inc. (B) 21,06 -7,87% Donegal Group Inc. (B)
Hooker Furniture Corp. 16,75 6,01% Hooker Furniture Corp.
Intel Corp. 121,76 5,40% Intel Corp.
inTest Corp. 15,80 -1,86% inTest Corp.
Ligand Pharmaceuticals Inc 236,00 -0,84% Ligand Pharmaceuticals Inc
Nissan Motor Co. Ltd. 1,73 -2,61% Nissan Motor Co. Ltd.
NVIDIA Corp. 186,08 2,29% NVIDIA Corp.
ON Semiconductor Corp. 115,12 9,64% ON Semiconductor Corp.
SIGA Technologies Inc. 4,35 0,69% SIGA Technologies Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 101,26 2,95% Strategy (ex MicroStrategy)

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 26 397,27 -0,46%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Iran-Verhandlungen im Fokus: ATX etwas fester -- DAX in Grün -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich überwiegend stark - Nikkei mit Allzeithoch
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Montag etwas stärker. Der deutsche Aktienmarkt tendiert aufwärts. An der Wall Street spielt sich ein uneinheitlicher Handel ab. In Fernost schlugen die Märkte am Montag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen