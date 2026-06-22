Nissan Motor Aktie
WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003
|NASDAQ Composite im Blick
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22.06.2026 16:02:55
Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart im Plus
Am Montag tendiert der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,12 Prozent stärker bei 26 548,63 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,131 Prozent auf 26 483,31 Punkte an der Kurstafel, nach 26 517,93 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 553,12 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 438,20 Zählern.
NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 22.05.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26 343,97 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 21 647,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, den Stand von 19 447,41 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 14,26 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten verzeichnet.
Die Tops und Flops im NASDAQ Composite
Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Americas Car-Mart (+ 29,17 Prozent auf 3,10 USD), ON Semiconductor (+ 6,52 Prozent auf 129,55 USD), Hooker Furniture (+ 5,70 Prozent auf 16,70 USD), BlackBerry (+ 5,01 Prozent auf 8,80 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,92 Prozent auf 118,07 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Ligand Pharmaceuticals (-9,60 Prozent auf 248,49 USD), Nissan Motor (-8,64 Prozent auf 2,01 USD), Donegal Group B (-7,87 Prozent auf 21,06 USD), inTest (-4,51 Prozent auf 18,00 USD) und Alphabet C (ex Google) (-3,94 Prozent auf 353,00 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 4 482 760 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,452 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 2,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. SIGA Technologies-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 13,89 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu inTest Corp.
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16:02
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
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17.06.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende (finanzen.at)
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17.06.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
17.06.26
|Pluszeichen in New York: Am Mittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
17.06.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
12.06.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
12.06.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
11.06.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|19.06.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|01.06.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.06.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|01.06.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|01.06.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet C (ex Google)
|306,05
|-4,03%
|America's Car-Mart Inc.
|3,14
|30,83%
|BlackBerry Ltd
|7,85
|6,37%
|Century Casinos Inc.
|1,17
|-3,31%
|Donegal Group Inc. (B)
|21,06
|-7,87%
|Hooker Furniture Corp.
|16,75
|6,01%
|Intel Corp.
|121,76
|5,40%
|inTest Corp.
|15,80
|-1,86%
|Ligand Pharmaceuticals Inc
|236,00
|-0,84%
|Nissan Motor Co. Ltd.
|1,73
|-2,61%
|NVIDIA Corp.
|186,08
|2,29%
|ON Semiconductor Corp.
|115,12
|9,64%
|SIGA Technologies Inc.
|4,35
|0,69%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|101,26
|2,95%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|26 397,27
|-0,46%
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