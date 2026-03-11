Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart in der Gewinnzone

Der NASDAQ Composite gewinnt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr 0,41 Prozent auf 22 789,96 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,327 Prozent fester bei 22 771,27 Punkten in den Handel, nach 22 697,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22 698,20 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22 877,71 Zählern.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,73 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 11.02.2026, bei 23 066,47 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 11.12.2025, bei 23 593,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 17 436,10 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 1,92 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 23 988,26 Punkten. Bei 22 061,97 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Commercial Vehicle Group (+ 53,09 Prozent auf 2,48 USD), Ballard Power (+ 14,47 Prozent auf 2,26 USD), Oracle (+ 10,59 Prozent auf 165,22 USD), Ultralife Batteries (+ 7,85 Prozent auf 6,18 USD) und Ligand Pharmaceuticals (+ 6,93 Prozent auf 227,00 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Nissan Motor (-14,08 Prozent auf 2,15 USD), SIGA Technologies (-6,90 Prozent auf 5,26 USD), TransAct Technologies (-6,84 Prozent auf 3,27 USD), Donegal Group B (-5,57 Prozent auf 15,09 USD) und Nortech Systems (-5,50 Prozent auf 9,10 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 8 857 547 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,865 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at