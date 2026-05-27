Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart in Grün

Der NASDAQ Composite knüpft heute an seine Vortagesgewinne an.

Am Mittwoch klettert der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ um 0,05 Prozent auf 26 670,39 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,147 Prozent stärker bei 26 695,44 Punkten, nach 26 656,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26 570,51 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26 715,31 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ Composite bereits um 0,300 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 27.04.2026, bei 24 887,10 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 27.02.2026, mit 22 668,21 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 27.05.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19 199,16 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 14,78 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 26 725,29 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Nissan Motor (+ 9,28 Prozent auf 2,65 USD), Ultralife Batteries (+ 8,45 Prozent auf 7,44 USD), Corcept Therapeutics (+ 7,39 Prozent auf 64,82 USD), Monro Muffler Brake (+ 6,34 Prozent auf 17,61 USD) und ADTRAN (+ 5,95 Prozent auf 14,46 EUR). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen AXT (-8,84 Prozent auf 120,88 USD), TTM Technologies (-8,08 Prozent auf 181,03 USD), 3D Systems (-6,88 Prozent auf 3,25 USD), Harmonic (-6,51 Prozent auf 15,80 USD) und QUALCOMM (-6,37 Prozent auf 232,98 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 6 276 451 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,474 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,85 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at