Pluszeichen in New York: Pluszeichen im NASDAQ Composite

Um 17:59 Uhr geht es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,17 Prozent nach oben auf 25 510,11 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1,47 Prozent auf 25 092,11 Punkte an der Kurstafel, nach 25 466,19 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 25 068,28 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 597,23 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,96 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 12.10.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 27 245,90 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26 588,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 23 406,46 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 9,79 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Century Casinos (+ 7,25 Prozent auf 0,59 USD), Trustmark (+ 5,44 Prozent auf 48,04 USD), AAON (+ 4,13 Prozent auf 79,48 USD), Nortech Systems (+ 3,64 Prozent auf 11,10 USD) und Expedia (+ 3,39 Prozent auf 268,59 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Digi International (-12,02 Prozent auf 58,91 USD), Hancock (-10,24 Prozent auf 64,97 USD), Donegal Group B (-9,30 Prozent auf 25,66 USD), 3D Systems (-6,35 Prozent auf 1,70 USD) und SIGA Technologies (-5,57 Prozent auf 2,97 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 117 881 060 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4,571 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,20 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19,11 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at