Pluszeichen in New York: S&P 500 am Mittag freundlich

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 1,04 Prozent höher bei 7 670,55 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61,233 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,914 Prozent stärker bei 7 661,08 Punkten in den Handel, nach 7 591,70 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 7 636,75 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 677,02 Zähler.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 0,612 Prozent. Der S&P 500 wurde vor einem Monat, am 11.08.2026, mit 7 728,20 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wurde der S&P 500 mit 7 394,30 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6 587,47 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 11,84 Prozent aufwärts. Bei 7 816,70 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6 316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Dell Technologies (+ 11,17 Prozent auf 563,20 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 9,45 Prozent auf 60,44 USD), Skyworks Solutions (+ 8,69 Prozent auf 91,33 USD), Moderna (+ 8,32 Prozent auf 147,99 USD) und Flex (+ 7,93 Prozent auf 116,58 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Seagate Technology (-3,87 Prozent auf 828,94 USD), Clorox (-2,82 Prozent auf 86,27 USD), Sandisk (-2,81 Prozent auf 1 645,02 USD), Edwards Lifesciences (-2,74 Prozent auf 84,39 USD) und Palo Alto Networks (-2,71 Prozent auf 329,32 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 312 189 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,643 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at