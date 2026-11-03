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Index-Performance 03.11.2026 20:04:11

Pluszeichen in New York: S&P 500 im Aufwind

Pluszeichen in New York: S&P 500 im Aufwind

Das macht der S&P 500 am Dienstagnachmittag.

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,59 Prozent höher bei 7 585,85 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 62,450 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,112 Prozent auf 7 549,87 Punkte an der Kurstafel, nach 7 541,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 7 545,39 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 594,61 Punkten verzeichnete.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7 722,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wurde der S&P 500 mit 7 600,50 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wies der S&P 500 6 851,97 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,61 Prozent nach oben. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Fiserv (+ 13,48 Prozent auf 58,93 USD), PerkinElmer (+ 10,32 Prozent auf 167,25 USD), Bloom Energy (+ 9,57 Prozent auf 215,04 USD), AppLovin (+ 8,01 Prozent auf 247,19 USD) und Fox (+ 7,73 Prozent auf 67,61 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Gartner (-13,90 Prozent auf 202,57 USD), Sysco (-9,24 Prozent auf 74,19 USD), Zebra Technologies (-7,40 Prozent auf 334,41 USD), Ball (-5,89 Prozent auf 64,06 USD) und Archer Daniels Midland (-5,87 Prozent auf 71,32 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 12 913 085 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,491 Bio. Euro.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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AppLovin Corp 289,55 18,60% AppLovin Corp
Archer Daniels Midland Co. (ADM) 62,80 -0,60% Archer Daniels Midland Co. (ADM)
Ball Corp. 59,66 -0,37% Ball Corp.
Bloom Energy 171,40 -2,94% Bloom Energy
First Republic Bank 0,00 -33,33% First Republic Bank
Fiserv Inc. 54,70 -1,26% Fiserv Inc.
Fox Corp (ex 21st Century Fox) 60,88 -1,82% Fox Corp (ex 21st Century Fox)
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