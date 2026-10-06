Pluszeichen in New York: S&P 500 legt schlussendlich zu

Zum Handelsende tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0,58 Prozent höher bei 7 818,93 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 64,225 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0,483 Prozent fester bei 7 811,50 Punkten, nach 7 773,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 805,96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7 844,52 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 7 718,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 537,43 Punkten auf. Der S&P 500 stand noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 6 740,28 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 14,00 Prozent aufwärts. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 316,91 Zählern.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Corteva (+ 12,27 Prozent auf 13,91 USD), NRG Energy (+ 7,02 Prozent auf 103,60 USD), Comfort Systems USA (+ 6,12) Prozent auf 1 817,96 USD), Corning (+ 6,02 Prozent auf 168,97 USD) und EMCOR Group (+ 5,82 Prozent auf 824,52 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Seagate Technology (-9,18 Prozent auf 805,63 USD), Moderna (-7,75 Prozent auf 187,46 USD), Western Digital (-6,93 Prozent auf 411,04 USD), Illumina (-6,86 Prozent auf 273,54 USD) und Twilio A (-6,81 Prozent auf 280,41 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 23 801 199 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 5,123 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at