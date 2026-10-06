Medtronic Aktie
WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115
|Index-Performance im Blick
|
06.10.2026 22:34:28
Pluszeichen in New York: S&P 500 legt schlussendlich zu
Zum Handelsende tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0,58 Prozent höher bei 7 818,93 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 64,225 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0,483 Prozent fester bei 7 811,50 Punkten, nach 7 773,95 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 805,96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7 844,52 Punkten.
So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 7 718,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 537,43 Punkten auf. Der S&P 500 stand noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 6 740,28 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 14,00 Prozent aufwärts. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 316,91 Zählern.
S&P 500-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Corteva (+ 12,27 Prozent auf 13,91 USD), NRG Energy (+ 7,02 Prozent auf 103,60 USD), Comfort Systems USA (+ 6,12) Prozent auf 1 817,96 USD), Corning (+ 6,02 Prozent auf 168,97 USD) und EMCOR Group (+ 5,82 Prozent auf 824,52 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Seagate Technology (-9,18 Prozent auf 805,63 USD), Moderna (-7,75 Prozent auf 187,46 USD), Western Digital (-6,93 Prozent auf 411,04 USD), Illumina (-6,86 Prozent auf 273,54 USD) und Twilio A (-6,81 Prozent auf 280,41 USD).
Die teuersten S&P 500-Unternehmen
Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 23 801 199 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 5,123 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus
Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Comfort Systems USA IncShs
|1 568,00
|-3,03%
|Corning Inc.
|146,40
|-2,26%
|Corteva Inc Registered Shs When Issued
|12,86
|4,72%
|EMCOR Group Inc.
|712,00
|-2,44%
|First Republic Bank
|0,00
|-50,00%
|Illumina Inc.
|237,90
|-1,92%
|Medtronic PLC
|77,96
|0,98%
|Moderna Inc
|166,72
|0,52%
|NRG Energy Inc.
|90,36
|-1,70%
|NVIDIA Corp.
|213,45
|0,49%
|Seagate Technology
|710,00
|-0,56%
|Twilio Inc (A)
|246,90
|-0,32%
|Western Digital Corp.
|360,90
|-1,11%
|Western Union Company
|5,49
|1,33%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 768,75
|-0,64%
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