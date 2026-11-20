Anleger in New York schicken den S&P 500 am Morgen erneut ins Plus.

Der S&P 500 steigt im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,09 Prozent auf 7 182,56 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 61,791 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,209 Prozent tiefer bei 7 160,81 Punkten, nach 7 175,83 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 186,72 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 133,55 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der S&P 500 bereits um 4,41 Prozent nach. Der S&P 500 lag noch vor einem Monat, am 20.10.2026, bei 7 712,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 641,16 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 20.11.2025, den Stand von 6 538,76 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,73 Prozent aufwärts. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Gap (+ 15,54 Prozent auf 21,71 USD), Humana (+ 4,32 Prozent auf 396,40 USD), McCormick (+ 4,28 Prozent auf 47,79 USD), Cognizant (+ 4,10 Prozent auf 58,62 USD) und Uber (+ 4,07 Prozent auf 68,27 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Sandisk (-88,56 Prozent auf 86,40 USD), Bloom Energy (-8,42 Prozent auf 153,95 USD), Lumentum (-7,37 Prozent auf 495,70 USD), Micron Technology (-7,29 Prozent auf 640,14 USD) und Dell Technologies (-7,28 Prozent auf 289,80 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 19 512 885 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 4,661 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at