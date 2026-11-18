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18.11.2026 16:01:31
Pluszeichen in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Start fester
Am Mittwoch bewegt sich der S&P 500 um 15:58 Uhr via NYSE 0,03 Prozent höher bei 7 342,67 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 62,442 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7 350,83 Zählern und damit 0,140 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7 340,53 Punkte).
Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7 303,22 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 367,68 Punkten lag.
S&P 500 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht gab der S&P 500 bereits um 2,28 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Stand von 7 659,44 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 18.08.2026, einen Stand von 7 691,76 Punkten auf. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 18.11.2025, einen Wert von 6 617,32 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 7,06 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten registriert.
Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit TJX Cos (+ 8,18 Prozent auf 140,47 USD), Take Two (+ 6,03 Prozent auf 216,22 USD), Target (+ 4,91 Prozent auf 167,37 USD), Royal Caribbean Cruises (+ 3,45 Prozent auf 317,99 USD) und Perrigo Company (+ 3,36 Prozent auf 16,29 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Freeport-McMoRan (-7,90 Prozent auf 50,93 USD), Cerebras Systems (-7,03 Prozent auf 96,86 USD), Newmont (-5,09 Prozent auf 105,60 USD), Valero Energy (-4,16 Prozent auf 348,65 USD) und Sandisk (-3,88 Prozent auf 766,29 USD).
S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 16 732 561 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,672 Bio. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick
Die First Republic Bank-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|322,60
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|Freeport-McMoRan Inc
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|Newmont Corporation
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|NVIDIA Corp.
|139,58
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|Perrigo Company PLC
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|ResMed Inc.
|220,00
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|Royal Caribbean Cruises Ltd.
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|Sandisk Corp
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|4,96%
|Take Two
|192,30
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|Target Corp.
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