Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|Index-Performance
|
11.09.2026 16:01:32
Pluszeichen in New York: S&P 500 startet mit Gewinnen
Um 15:59 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 1,07 Prozent fester bei 7 672,89 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61,233 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,914 Prozent auf 7 661,08 Punkte an der Kurstafel, nach 7 591,70 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 636,75 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 673,44 Zählern.
S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche gab der S&P 500 bereits um 0,582 Prozent nach. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 11.08.2026, den Wert von 7 728,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, stand der S&P 500 noch bei 7 394,30 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, bei 6 587,47 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,87 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im S&P 500
Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Hewlett Packard Enterprise (+ 8,00 Prozent auf 59,64 USD), Dell Technologies (+ 7,58 Prozent auf 545,00 USD), Skyworks Solutions (+ 7,35 Prozent auf 90,21 USD), Bath Body Works (+ 6,48 Prozent auf 18,58 USD) und Coherent (+ 6,01 Prozent auf 310,79 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Albemarle (-3,08 Prozent auf 118,35 USD), Clorox (-2,16 Prozent auf 86,85 USD), Sandisk (-2,00 Prozent auf 1 658,82 USD), Robinhood (-1,99 Prozent auf 111,08 USD) und Adobe (-1,97 Prozent auf 243,92 USD).
Die teuersten S&P 500-Unternehmen
Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 794 670 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,643 Bio. Euro den größten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,28 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Adobe Inc.
|
11.09.26
|ROUNDUP 2: Softwarehersteller Adobe gibt vorsichtigen Umsatzausblick (dpa-AFX)
|
11.09.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Adobe und Oracle schwanken - Fazit für SAP nicht eindeutig (dpa-AFX)
|
11.09.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
11.09.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
11.09.26
|ROUNDUP: Softwarehersteller Adobe gibt vorsichtigen Umsatzausblick - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
09.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
09.09.26
|Ausblick: Adobe öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.09.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Adobe Inc.
|219,85
|2,54%
|Albemarle Corp.
|101,35
|-4,07%
|Bath & Body Works
|15,99
|7,10%
|Clorox
|74,74
|-2,12%
|Coherent Corp.
|262,40
|3,47%
|Dell Technologies
|481,75
|10,15%
|First Republic Bank
|0,00
|-25,00%
|Hewlett Packard Enterprise Co.
|53,48
|12,54%
|Intel Corp.
|88,59
|1,87%
|Medtronic PLC
|78,44
|-0,51%
|NVIDIA Corp.
|188,46
|0,16%
|Robinhood
|96,95
|-0,73%
|Sandisk Corp
|1 400,00
|-4,11%
|Skyworks Solutions Inc.
|75,92
|5,05%
|Western Union Company
|5,97
|0,98%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 656,98
|0,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.