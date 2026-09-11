Pluszeichen in New York: S&P 500 startet mit Gewinnen

Machte sich der S&P 500 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Morgen an seine positive Performance an.

Um 15:59 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 1,07 Prozent fester bei 7 672,89 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61,233 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,914 Prozent auf 7 661,08 Punkte an der Kurstafel, nach 7 591,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 636,75 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 673,44 Zählern.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der S&P 500 bereits um 0,582 Prozent nach. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 11.08.2026, den Wert von 7 728,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, stand der S&P 500 noch bei 7 394,30 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, bei 6 587,47 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,87 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Hewlett Packard Enterprise (+ 8,00 Prozent auf 59,64 USD), Dell Technologies (+ 7,58 Prozent auf 545,00 USD), Skyworks Solutions (+ 7,35 Prozent auf 90,21 USD), Bath Body Works (+ 6,48 Prozent auf 18,58 USD) und Coherent (+ 6,01 Prozent auf 310,79 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Albemarle (-3,08 Prozent auf 118,35 USD), Clorox (-2,16 Prozent auf 86,85 USD), Sandisk (-2,00 Prozent auf 1 658,82 USD), Robinhood (-1,99 Prozent auf 111,08 USD) und Adobe (-1,97 Prozent auf 243,92 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 794 670 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,643 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,28 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at