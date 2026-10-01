Gartner Aktie
WKN: 887957 / ISIN: US3666511072
|Index im Fokus
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01.10.2026 16:02:08
Pluszeichen in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge
Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,02 Prozent stärker bei 7 652,96 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 63,232 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,266 Prozent auf 7 671,89 Punkte an der Kurstafel, nach 7 651,54 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7 683,65 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 7 652,20 Einheiten.
So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verlor der S&P 500 bereits um 0,890 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 01.09.2026, einen Wert von 7 631,47 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, notierte der S&P 500 bei 7 483,23 Punkten. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 01.10.2025, bei 6 711,20 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 11,58 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im S&P 500 aktuell
Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Accenture (+ 22,69 Prozent auf 224,97 USD), Cognizant (+ 11,61 Prozent auf 64,11 USD), Synopsys (+ 10,30 Prozent auf 479,76 USD), DXC Technology (+ 7,76 Prozent auf 11,67 USD) und Gartner (+ 7,56 Prozent auf 200,65 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Corteva (-83,44 Prozent auf 12,86 USD), The Mosaic (-3,56 Prozent auf 20,88 USD), Air Products and Chemicals (-3,22 Prozent auf 269,28 USD), Dow (-2,72 Prozent auf 26,79 USD) und Eastman Chemical Company (-2,41 Prozent auf 63,28 USD).
Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 389 690 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,838 Bio. Euro.
KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder
Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|187,95
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|Air Products and Chemicals Inc.
|241,70
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|Cognizant Corp.
|53,93
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|Corteva Inc Registered Shs When Issued
|11,23
|2,28%
|Dow Inc
|24,30
|-0,49%
|DXC Technology
|10,33
|-0,29%
|Eastman Chemical Company
|56,80
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|First Republic Bank
|0,00
|-80,00%
|Gartner Inc.
|171,10
|-0,12%
|Medtronic PLC
|76,62
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|NVIDIA Corp.
|205,95
|0,24%
|Synopsys Inc.
|437,00
|0,11%
|The Mosaic Co
|19,03
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|Western Union Company
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