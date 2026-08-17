Pluszeichen in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Mittag

Um 17:58 Uhr gewinnt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,35 Prozent auf 30 152,30 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 30 150,77 Zählern und damit 0,348 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (30 046,14 Punkte).

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 30 195,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 30 071,87 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 17.07.2026, den Stand von 28 592,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 29 125,20 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 23 712,07 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 19,62 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 30 762,20 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Sandisk (+ 9,18 Prozent auf 1 791,84 USD), Marvell Technology (+ 7,22 Prozent auf 238,04 USD), Lumentum (+ 6,99 Prozent auf 990,86 USD), SpaceX (+ 6,25 Prozent auf 148,75 USD) und Western Digital (+ 6,18 Prozent auf 540,24 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Adobe (-4,11 Prozent auf 253,17 USD), Keurig Dr Pepper (-3,98 Prozent auf 30,19 USD), Workday (-3,82 Prozent auf 191,10 USD), Thomson Reuters (-3,33 Prozent auf 100,16 USD) und MercadoLibre (-2,96 Prozent auf 1 790,00 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 13 149 680 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,701 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

2026 verzeichnet die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at