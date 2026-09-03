Pluszeichen in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag

Mit dem NASDAQ Composite geht es am Donnerstagnachmittag aufwärts.

Am Donnerstag gewinnt der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 1,57 Prozent auf 26 628,14 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,452 Prozent fester bei 26 336,32 Punkten in den Handel, nach 26 217,83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 26 632,04 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 325,06 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ Composite bereits um 1,02 Prozent. Vor einem Monat, am 03.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 25 913,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26 853,98 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 03.09.2025, den Stand von 21 497,73 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 14,60 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 190,21 Punkten. 20 690,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 15,11 Prozent auf 141,80 USD), SpaceX (+ 7,97 Prozent auf 151,92 USD), SMC (+ 7,60 Prozent auf 432,00 USD), Oracle (+ 5,52 Prozent auf 153,80 USD) und Americas Car-Mart (+ 5,38 Prozent auf 2,35 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Consumer Portfolio Services (-13,02 Prozent auf 8,08 USD), Methode Electronics (-12,71 Prozent auf 15,80 USD), CIENA (-9,89 Prozent auf 319,14 USD), Cogent Communications (-5,97 Prozent auf 9,61 USD) und Ionis Pharmaceuticals (-5,77 Prozent auf 57,79 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 18 527 091 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,515 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,69 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at