SIGA Technologies Aktie

SIGA Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919473 / ISIN: US8269171067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NASDAQ Composite-Kursentwicklung 03.09.2026 20:04:19

Pluszeichen in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag

Pluszeichen in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag

Mit dem NASDAQ Composite geht es am Donnerstagnachmittag aufwärts.

Am Donnerstag gewinnt der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 1,57 Prozent auf 26 628,14 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,452 Prozent fester bei 26 336,32 Punkten in den Handel, nach 26 217,83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 26 632,04 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 325,06 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ Composite bereits um 1,02 Prozent. Vor einem Monat, am 03.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 25 913,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26 853,98 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 03.09.2025, den Stand von 21 497,73 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 14,60 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 190,21 Punkten. 20 690,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 15,11 Prozent auf 141,80 USD), SpaceX (+ 7,97 Prozent auf 151,92 USD), SMC (+ 7,60 Prozent auf 432,00 USD), Oracle (+ 5,52 Prozent auf 153,80 USD) und Americas Car-Mart (+ 5,38 Prozent auf 2,35 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Consumer Portfolio Services (-13,02 Prozent auf 8,08 USD), Methode Electronics (-12,71 Prozent auf 15,80 USD), CIENA (-9,89 Prozent auf 319,14 USD), Cogent Communications (-5,97 Prozent auf 9,61 USD) und Ionis Pharmaceuticals (-5,77 Prozent auf 57,79 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 18 527 091 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,515 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,69 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu SIGA Technologies Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu SIGA Technologies Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

America's Car-Mart Inc. 2,21 -0,90% America's Car-Mart Inc.
CIENA Corp. 271,20 -11,05% CIENA Corp.
Cogent Communications Holdings Inc 9,98 -2,35% Cogent Communications Holdings Inc
Consumer Portfolio Services Inc. 7,40 -7,50% Consumer Portfolio Services Inc.
Ionis Pharmaceuticals Inc 49,92 -5,60% Ionis Pharmaceuticals Inc
Logitech S.A. 87,36 1,35% Logitech S.A.
Methode Electronics Inc. 12,50 -19,87% Methode Electronics Inc.
NVIDIA Corp. 196,60 1,55% NVIDIA Corp.
Oracle Corp. 133,04 5,29% Oracle Corp.
SIGA Technologies Inc. 3,23 0,62% SIGA Technologies Inc.
SMC Corp. 367,60 1,88% SMC Corp.
SpaceX 128,44 5,80% SpaceX
Strategy (ex MicroStrategy) 123,74 16,93% Strategy (ex MicroStrategy)

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 26 584,06 1,40%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.09.26 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026
02.09.26 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.09.26 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat
02.09.26 Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.09.26 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen