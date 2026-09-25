Pluszeichen in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittag

Der S&P 500 gewinnt im NYSE-Handel um 17:59 Uhr 0,27 Prozent auf 7 725,02 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 63,245 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,117 Prozent auf 7 713,14 Punkte an der Kurstafel, nach 7 704,13 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7 733,58 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7 693,08 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0,418 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 25.08.2026, wies der S&P 500 7 677,28 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, lag der S&P 500 noch bei 7 357,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6 604,72 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,63 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Humana (+ 8,00 Prozent auf 410,75 USD), Bloom Energy (+ 6,51 Prozent auf 284,00 USD), Akamai (+ 5,52 Prozent auf 116,51 USD), PayPal (+ 5,13 Prozent auf 48,23 EUR) und Datadog A (+ 4,95 Prozent auf 269,63 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil NortonLifeLock (-4,36 Prozent auf 22,07 USD), The Mosaic (-3,88 Prozent auf 22,77 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-3,86 Prozent auf 747,57 USD), Charter A (-3,65 Prozent auf 113,26 USD) und CME Group A (-3,50 Prozent auf 259,50 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 6 592 725 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4,774 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 15,18 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at