Pluszeichen in New York: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im NASDAQ Composite

Schlussendlich schloss der NASDAQ Composite am Mittwoch nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 26 674,73 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,147 Prozent auf 26 695,44 Punkte an der Kurstafel, nach 26 656,18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26 538,31 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 715,31 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0,317 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.04.2026, lag der NASDAQ Composite bei 24 887,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.02.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 22 668,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.05.2025, stand der NASDAQ Composite bei 19 199,16 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 14,80 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 26 725,29 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit ADTRAN (+ 14,07 Prozent auf 15,56 EUR), Ultralife Batteries (+ 12,97 Prozent auf 7,75 USD), American Woodmark (+ 12,97 Prozent auf 48,09 USD), Corcept Therapeutics (+ 10,42 Prozent auf 66,65 USD) und Cogent Communications (+ 8,32 Prozent auf 21,62 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil AXT (-7,41 Prozent auf 122,77 USD), Innodata (-7,20 Prozent auf 89,00 USD), QUALCOMM (-6,20 Prozent auf 233,40 USD), Rambus (-5,45 Prozent auf 148,66 USD) und Modine Manufacturing (-5,39 Prozent auf 279,93 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 38 929 724 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,474 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Im NASDAQ Composite weist die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 12,85 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at