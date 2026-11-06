Pluszeichen in New York: Zum Start des Freitagshandels Gewinne im NASDAQ 100

Um 15:59 Uhr verbucht der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 2,26 Prozent auf 27 231,89 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,56 Prozent höher bei 27 045,26 Punkten in den Handel, nach 26 629,81 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 27 316,09 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 952,60 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 4,65 Prozent. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Monat, am 06.10.2026, bei 31 224,69 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 06.08.2026, den Wert von 29 373,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25 130,04 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 8,04 Prozent. Bei 31 361,37 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Sandisk (+ 12,54 Prozent auf 907,52 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 12,53 Prozent auf 455,07 USD), Nebius (+ 12,50 Prozent auf 135,42 USD), Lam Research (+ 11,59 Prozent auf 206,67 USD) und Airbnb (+ 10,80 Prozent auf 188,50 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Axon Enterprise (-15,05 Prozent auf 325,00 USD), Monster Beverage (-5,39 Prozent auf 45,25 USD), Microchip Technology (-5,04 Prozent auf 61,58 USD), Thomson Reuters (-3,98 Prozent auf 113,41 USD) und Kraft Heinz Company (-3,75 Prozent auf 24,37 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 8 637 664 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,544 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,32 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at