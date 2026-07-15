Pluszeichen in New York: Zum Start Gewinne im Dow Jones

Der Dow Jones setzt seinen Aufwärtstrend auch heute fort und verbucht erneut Gewinne.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,39 Prozent stärker bei 52 712,35 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24,214 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,880 Prozent auf 52 046,36 Punkte an der Kurstafel, nach 52 508,27 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 52 823,95 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 52 501,55 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,068 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, stand der Dow Jones bei 51 671,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, wurde der Dow Jones mit 48 463,72 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44 023,29 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,95 Prozent zu. Bei 53 289,30 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit 3M (+ 3,12 Prozent auf 161,47 USD), Merck (+ 2,44 Prozent auf 123,73 USD), JPMorgan Chase (+ 2,26 Prozent auf 350,64 USD), Apple (+ 1,99 Prozent auf 321,13 USD) und IBM (+ 1,92 Prozent auf 221,24 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Travelers (-2,74 Prozent auf 327,60 USD), Cisco (-1,98 Prozent auf 114,77 USD), UnitedHealth (-1,22 Prozent auf 420,00 USD), McDonalds (-0,94 Prozent auf 266,41 USD) und Visa (-0,88 Prozent auf 352,88 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 2 826 539 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,306 Bio. Euro.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

In diesem Jahr hat die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 3,92 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at