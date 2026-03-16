Pluszeichen in Paris: Börsianer lassen CAC 40 zum Handelsende steigen

Im CAC 40 ging es im Euronext-Handel schlussendlich um 0,31 Prozent aufwärts auf 7 935,97 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,338 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,120 Prozent stärker bei 7 921,02 Punkten in den Handel, nach 7 911,53 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 968,65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 856,61 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 16.02.2026, den Stand von 8 316,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.12.2025, stand der CAC 40 bei 8 106,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, den Wert von 8 028,28 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 3,16 Prozent zurück. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 768,11 Zählern.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 471 652 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 235,140 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

2026 weist die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Im Index verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,83 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at