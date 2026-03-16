Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Euronext-Handel im Fokus 16.03.2026 17:58:58

Pluszeichen in Paris: Börsianer lassen CAC 40 zum Handelsende steigen

Pluszeichen in Paris: Börsianer lassen CAC 40 zum Handelsende steigen

Zum Handelsende zeigten sich die Anleger in Paris optimistisch.

Im CAC 40 ging es im Euronext-Handel schlussendlich um 0,31 Prozent aufwärts auf 7 935,97 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,338 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,120 Prozent stärker bei 7 921,02 Punkten in den Handel, nach 7 911,53 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 968,65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 856,61 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 16.02.2026, den Stand von 8 316,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.12.2025, stand der CAC 40 bei 8 106,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, den Wert von 8 028,28 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 3,16 Prozent zurück. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 768,11 Zählern.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 471 652 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 235,140 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

2026 weist die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Im Index verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,83 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

mehr Nachrichten