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CAC 40-Marktbericht 04.06.2026 09:28:58

Pluszeichen in Paris: Börsianer lassen CAC 40 zum Start des Donnerstagshandels steigen

Pluszeichen in Paris: Börsianer lassen CAC 40 zum Start des Donnerstagshandels steigen

Der CAC 40 setzt seinen Aufwärtstrend auch am vierten Tag der Woche fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Donnerstag tendiert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,32 Prozent stärker bei 8 176,33 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,412 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,014 Prozent auf 8 151,55 Punkte an der Kurstafel, nach 8 150,42 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 181,36 Punkte, das Tagestief hingegen 8 150,89 Zähler.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 0,062 Prozent. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Monat, am 04.05.2026, bei 7 976,12 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 04.03.2026, den Stand von 8 167,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.06.2025, stand der CAC 40 bei 7 804,67 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 0,230 Prozent zu Buche. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Zählern.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 3 442 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 234,895 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,28 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,11 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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