Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|CAC 40-Marktbericht
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04.06.2026 09:28:58
Pluszeichen in Paris: Börsianer lassen CAC 40 zum Start des Donnerstagshandels steigen
Am Donnerstag tendiert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,32 Prozent stärker bei 8 176,33 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,412 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,014 Prozent auf 8 151,55 Punkte an der Kurstafel, nach 8 150,42 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 181,36 Punkte, das Tagestief hingegen 8 150,89 Zähler.
CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 0,062 Prozent. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Monat, am 04.05.2026, bei 7 976,12 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 04.03.2026, den Stand von 8 167,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.06.2025, stand der CAC 40 bei 7 804,67 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 0,230 Prozent zu Buche. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Zählern.
Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 3 442 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 234,895 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,28 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,11 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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