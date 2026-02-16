Airbus Aktie

CAC 40 im Blick 16.02.2026 15:59:09

Pluszeichen in Paris: CAC 40 auf grünem Terrain

Pluszeichen in Paris: CAC 40 auf grünem Terrain

Der CAC 40 befindet sich am Montag im Aufwind.

Der CAC 40 gewinnt im Euronext-Handel um 15:42 Uhr 0,22 Prozent auf 8 330,21 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,488 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,134 Prozent höher bei 8 322,85 Punkten in den Handel, nach 8 311,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 313,94 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 354,75 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 16.01.2026, stand der CAC 40 bei 8 258,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 8 170,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, stand der CAC 40 bei 8 178,54 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,65 Prozent aufwärts. Bei 8 437,35 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 996,59 Zählern.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 305 437 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 255,244 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,93 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
