Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Index-Performance
|
27.01.2026 09:29:53
Pluszeichen in Paris: CAC 40 bewegt sich zum Handelsstart im Plus
Am Dienstag klettert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,12 Prozent auf 8 140,71 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,466 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,142 Prozent höher bei 8 142,73 Punkten in den Handel, nach 8 131,15 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 153,87 Punkte, das Tagestief hingegen 8 140,60 Zähler.
CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, wies der CAC 40 8 103,58 Punkte auf. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 27.10.2025, bei 8 239,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.01.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 906,58 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 0,665 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 996,59 Punkten.
Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 20 984 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 291,931 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus
Die Worldline SA-Aktie verzeichnet mit 2,06 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index präsentiert die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
