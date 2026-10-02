Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CAC 40-Kursverlauf 02.10.2026 09:28:57

Pluszeichen in Paris: CAC 40 bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Pluszeichen in Paris: CAC 40 bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Anleger in Paris schicken den CAC 40 am Morgen erneut ins Plus.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,44 Prozent stärker bei 7 869,91 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,381 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,161 Prozent höher bei 7 847,96 Punkten in den Handel, nach 7 835,31 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Freitag bei 7 869,91 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 836,27 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der CAC 40 bereits um 2,97 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 280,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 474,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 056,63 Punkten auf.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 3,97 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 10 171 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LOréal mit 201,583 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Im CAC 40 hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,67 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Tops und Flops im CAC 40
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.

mehr Nachrichten