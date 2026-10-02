Pluszeichen in Paris: CAC 40 bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Anleger in Paris schicken den CAC 40 am Morgen erneut ins Plus.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,44 Prozent stärker bei 7 869,91 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,381 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,161 Prozent höher bei 7 847,96 Punkten in den Handel, nach 7 835,31 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Freitag bei 7 869,91 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 836,27 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der CAC 40 bereits um 2,97 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 280,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 474,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 056,63 Punkten auf.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 3,97 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 10 171 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LOréal mit 201,583 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Im CAC 40 hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,67 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at