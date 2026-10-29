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Euronext-Handel im Blick 29.10.2026 09:29:09

Pluszeichen in Paris: CAC 40 bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Pluszeichen in Paris: CAC 40 bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Das macht der CAC 40 aktuell.

Am Donnerstag notiert der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0,73 Prozent stärker bei 7 944,31 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,370 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,570 Prozent auf 7 931,91 Punkte an der Kurstafel, nach 7 886,96 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 7 949,07 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 923,22 Punkten erreichte.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 1,64 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 035,87 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, bei 8 408,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 200,88 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 3,06 Prozent nach. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 15 101 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 225,346 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

Die Renault-Aktie weist mit 4,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Carrefour-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,10 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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