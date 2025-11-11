Carrefour Aktie
11.11.2025 15:59:09
Pluszeichen in Paris: CAC 40-Börsianer greifen am Dienstagnachmittag zu
Am Dienstag steht der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 1,17 Prozent im Plus bei 8 149,89 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,403 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,311 Prozent höher bei 8 080,60 Punkten in den Handel, nach 8 055,51 Punkten am Vortag.
Bei 8 078,22 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 154,19 Punkten den höchsten Stand markierte.
CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, einen Wert von 7 918,00 Punkten auf. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 11.08.2025, einen Wert von 7 698,52 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.11.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 426,88 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 10,23 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 271,48 Punkte. Bei 6 763,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 176 188 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 297,756 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick
Im CAC 40 weist die Worldline SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,34 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
