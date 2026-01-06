Pluszeichen in Paris: CAC 40-Börsianer greifen zu

Der CAC 40 bewegt sich am Dienstag kaum.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0,10 Prozent stärker bei 8 219,42 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,478 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,062 Prozent auf 8 216,58 Punkte an der Kurstafel, nach 8 211,50 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 220,69 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 158,09 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, den Stand von 8 114,74 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 06.10.2025, den Wert von 7 971,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.01.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 445,69 Punkten gehandelt.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 93 671 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 316,810 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Die Worldline SA-Aktie weist mit 2,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,86 Prozent bei der Carrefour-Aktie an.

