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CAC 40-Performance 06.10.2026 12:26:45

Pluszeichen in Paris: CAC 40-Börsianer greifen zu

Pluszeichen in Paris: CAC 40-Börsianer greifen zu

Der CAC 40 performt am zweiten Tag der Woche positiv.

Am Dienstag geht es im CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 0,64 Prozent auf 7 884,27 Punkte aufwärts. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,354 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,304 Prozent auf 7 857,95 Punkte an der Kurstafel, nach 7 834,10 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 7 850,33 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 916,71 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der CAC 40 mit 8 278,77 Punkten berechnet. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 06.07.2026, mit 8 479,87 Punkten bewertet. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 7 971,78 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,79 Prozent. Bei 8 755,03 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 172 435 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 198,396 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf

Die Renault-Aktie hat mit 4,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,82 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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