Pluszeichen in Paris: CAC 40 nachmittags im Plus

Um 15:41 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,70 Prozent höher bei 7 826,59 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,264 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,094 Prozent tiefer bei 7 765,16 Punkten in den Handel, nach 7 772,45 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Dienstag bei 7 751,57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 838,25 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 580,75 Punkten. Der CAC 40 erreichte am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, einen Stand von 8 149,50 Punkten. Der CAC 40 lag noch am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, bei 7 790,71 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,50 Prozent ein. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 109 365 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 226,230 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

2026 verzeichnet die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at