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24.11.2026 15:58:51
Pluszeichen in Paris: CAC 40 verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne
Der CAC 40 gewinnt im Euronext-Handel um 15:42 Uhr 0,36 Prozent auf 8 073,64 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,375 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,213 Prozent auf 8 062,01 Punkte an der Kurstafel, nach 8 044,84 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 028,04 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 079,45 Punkten.
CAC 40-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Stand von 7 782,82 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 24.08.2026, bei 8 453,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, stand der CAC 40 bei 7 959,67 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 1,48 Prozent zurück. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 117 514 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 231,384 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick
Im CAC 40 weist die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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