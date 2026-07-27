Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Index-Bewegung
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27.07.2026 09:28:42
Pluszeichen in Paris: CAC 40 verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne
Am Montag verbucht der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext ein Plus in Höhe von 0,78 Prozent auf 8 437,38 Punkte. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,448 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,842 Prozent höher bei 8 442,75 Punkten in den Handel, nach 8 372,28 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag am Montag bei 8 463,71 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 437,19 Punkten erreichte.
CAC 40 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Stand von 8 384,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 141,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7 834,58 Punkte.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,96 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Punkten.
Die meistgehandelten CAC 40-Aktien
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 53 784 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 227,882 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,11 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,64 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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