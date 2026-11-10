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CAC 40 aktuell 10.11.2026 15:58:52

Pluszeichen in Paris: CAC 40 verbucht Zuschläge

Pluszeichen in Paris: CAC 40 verbucht Zuschläge

Für den CAC 40 geht es heute aufwärts.

Um 15:42 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,89 Prozent stärker bei 8 306,85 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,450 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,884 Prozent stärker bei 8 306,10 Punkten in den Handel, nach 8 233,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 337,59 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 290,84 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, mit 7 803,33 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 726,03 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 8 055,51 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 1,36 Prozent zu. Bei 8 755,03 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern registriert.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 255 873 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LOréal mit 239,256 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,04 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,83 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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