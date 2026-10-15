Pluszeichen in Paris: CAC 40 zum Ende des Donnerstagshandels freundlich

Am Donnerstag tendierte der CAC 40 via Euronext zum Handelsende 0,78 Prozent fester bei 7 934,70 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,337 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,250 Prozent schwächer bei 7 853,40 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7 873,11 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 7 853,40 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 937,29 Punkten.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 1,38 Prozent aufwärts. Der CAC 40 notierte noch vor einem Monat, am 15.09.2026, bei 8 090,28 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, bei 8 382,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, betrug der CAC 40-Kurs 8 077,00 Punkte.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,18 Prozent zurück. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Punkten.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 259 796 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LOréal-Aktie mit 205,674 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at