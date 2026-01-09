Pluszeichen in Paris: CAC 40 zum Start des Freitagshandels im Aufwind

Um 09:12 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,65 Prozent nach oben auf 8 297,44 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,484 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,342 Prozent fester bei 8 271,65 Punkten in den Freitagshandel, nach 8 243,47 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 271,65 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 300,26 Zähler.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0,610 Prozent aufwärts. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 09.12.2025, einen Wert von 8 052,51 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 041,36 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.01.2025, wurde der CAC 40 mit 7 490,28 Punkten berechnet.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 22 234 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 310,639 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,12 erwartet. Die Carrefour-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,72 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at