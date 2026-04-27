Engie Aktie
WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488
|Index im Fokus
|
27.04.2026 09:29:12
Pluszeichen in Paris: CAC 40 zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen
Am Montag springt der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,23 Prozent auf 8 176,89 Punkte an. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,383 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,029 Prozent auf 8 160,18 Punkte an der Kurstafel, nach 8 157,82 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 8 181,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 158,28 Punkten lag.
So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Der CAC 40 stand vor einem Monat, am 27.03.2026, bei 7 701,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.01.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 152,82 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7 536,26 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,224 Prozent nach unten. Bei 8 642,23 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten markiert.
Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 9 371 Aktien gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 234,123 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus
In diesem Jahr weist die SRTeleperformance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index weist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Engie (ex GDF Suez)
|
17:58
|Montagshandel in Paris: CAC 40 zum Ende des Montagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
15:58
|Zuversicht in Paris: CAC 40 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
12:26
|Aufschläge in Paris: CAC 40 bewegt sich mittags im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.04.26
|Börse Paris: CAC 40 schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
24.04.26
|Verluste in Paris: So performt der CAC 40 am Nachmittag (finanzen.at)
|
24.04.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 fällt (finanzen.at)
|
24.04.26
|CAC 40-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Engie (ex GDF Suez)
|14.04.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
|02.04.25
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.08.24
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.24
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
|02.04.25
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.08.24
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.24
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.04.25
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.08.24
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.24
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|165,58
|-1,04%
|Engie (ex GDF Suez)
|28,35
|0,00%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|471,30
|-1,32%
|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|55,32
|2,14%
|Stellantis
|6,83
|-0,91%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 141,92
|-0,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende in Grün -- DAX schließt leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart freundlich. Der DAX gab etwas nach. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.