Pluszeichen in Paris: CAC 40 zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen

Der CAC 40 bleibt auch heute im Aufwärtstrend.

Am Montag springt der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,23 Prozent auf 8 176,89 Punkte an. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,383 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,029 Prozent auf 8 160,18 Punkte an der Kurstafel, nach 8 157,82 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 8 181,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 158,28 Punkten lag.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Der CAC 40 stand vor einem Monat, am 27.03.2026, bei 7 701,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.01.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 152,82 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7 536,26 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,224 Prozent nach unten. Bei 8 642,23 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten markiert.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 9 371 Aktien gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 234,123 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die SRTeleperformance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index weist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at