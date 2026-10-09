Pluszeichen in Paris: CAC 40 zum Start im Plus

Am Morgen geht es für den CAC 40 erneut nach oben.

Um 09:12 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,80 Prozent stärker bei 7 791,41 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,325 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,800 Prozent fester bei 7 791,51 Punkten, nach 7 729,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 801,02 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 783,03 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der CAC 40 bereits um 0,720 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 156,67 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 09.07.2026, den Wert von 8 326,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 041,36 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,93 Prozent nach. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 10 658 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LOréal mit 198,900 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,36 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at