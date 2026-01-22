Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40 im Fokus
|
22.01.2026 15:59:13
Pluszeichen in Paris: Das macht der CAC 40 am Donnerstagnachmittag
Am Donnerstag steht der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 1,48 Prozent im Plus bei 8 188,94 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,436 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 1,17 Prozent auf 8 163,56 Punkte an der Kurstafel, nach 8 069,17 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 188,95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 8 142,44 Einheiten.
So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn legte der CAC 40 bereits um 0,781 Prozent zu. Vor einem Monat, am 22.12.2025, stand der CAC 40 noch bei 8 121,07 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 22.10.2025, einen Wert von 8 206,87 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 837,40 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 0,077 Prozent. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 396,72 Punkten. Bei 7 996,59 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 145 587 Aktien gehandelt. Mit 281,367 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick
Die Worldline SA-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index weist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Airbus SE
|
15:59
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
15:59
|Pluszeichen in Paris: Das macht der CAC 40 am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
12:26