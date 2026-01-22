Stellantis Aktie

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

CAC 40 im Fokus 22.01.2026 15:59:13

Pluszeichen in Paris: Das macht der CAC 40 am Donnerstagnachmittag

Mit dem CAC 40 geht es am Donnerstag aufwärts.

Am Donnerstag steht der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 1,48 Prozent im Plus bei 8 188,94 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,436 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 1,17 Prozent auf 8 163,56 Punkte an der Kurstafel, nach 8 069,17 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 188,95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 8 142,44 Einheiten.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der CAC 40 bereits um 0,781 Prozent zu. Vor einem Monat, am 22.12.2025, stand der CAC 40 noch bei 8 121,07 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 22.10.2025, einen Wert von 8 206,87 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 837,40 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 0,077 Prozent. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 396,72 Punkten. Bei 7 996,59 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 145 587 Aktien gehandelt. Mit 281,367 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index weist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

