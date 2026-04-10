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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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CAC 40-Marktbericht 10.04.2026 15:58:54

Pluszeichen in Paris: So bewegt sich der CAC 40 aktuell

Pluszeichen in Paris: So bewegt sich der CAC 40 aktuell

Das macht das Börsenbarometer in Paris am Freitag.

Der CAC 40 legt im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0,45 Prozent auf 8 282,69 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,433 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,063 Prozent stärker bei 8 250,99 Punkten, nach 8 245,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 320,39 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 242,75 Zählern.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 3,56 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.03.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 057,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Wert von 8 362,09 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, bei 7 126,02 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,07 Prozent nach oben. Bei 8 642,23 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 168 599 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 247,625 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,08 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 481,60 -1,02% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 48,86 -1,87% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 6,83 0,99% Stellantis
Worldline SA 1,42 -1,08% Worldline SA

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