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WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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CAC 40-Performance im Fokus 16.06.2026 17:58:55

Pluszeichen in Paris: Zum Handelsende Gewinne im CAC 40

Pluszeichen in Paris: Zum Handelsende Gewinne im CAC 40

So bewegte sich der CAC 40 am Dienstag zum Handelsschluss.

Am Dienstag bewegte sich der CAC 40 via Euronext letztendlich 0,75 Prozent fester bei 8 447,27 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,467 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,271 Prozent auf 8 406,74 Punkte an der Kurstafel, nach 8 384,01 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 401,59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 8 461,94 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, einen Stand von 7 952,55 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.03.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 7 935,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7 742,24 Punkte.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,08 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Zähler.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 211 238 Aktien gehandelt. Mit 252,499 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

Im CAC 40 verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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