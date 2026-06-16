Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Performance im Fokus
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16.06.2026 17:58:55
Pluszeichen in Paris: Zum Handelsende Gewinne im CAC 40
Am Dienstag bewegte sich der CAC 40 via Euronext letztendlich 0,75 Prozent fester bei 8 447,27 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,467 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,271 Prozent auf 8 406,74 Punkte an der Kurstafel, nach 8 384,01 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 401,59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 8 461,94 Einheiten.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, einen Stand von 7 952,55 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.03.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 7 935,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7 742,24 Punkte.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,08 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Zähler.
Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 211 238 Aktien gehandelt. Mit 252,499 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte
Im CAC 40 verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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