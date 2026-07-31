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CAC 40 aktuell 31.07.2026 17:58:30

Pluszeichen in Paris: Zum Handelsende Pluszeichen im CAC 40

Pluszeichen in Paris: Zum Handelsende Pluszeichen im CAC 40

Der CAC 40 befand sich heute im Aufwind.

Am Freitag gewann der CAC 40 via Euronext letztendlich 0,28 Prozent auf 8 509,64 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,452 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,045 Prozent höher bei 8 489,44 Punkten, nach 8 485,64 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 483,21 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 576,55 Zähler.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 0,792 Prozent. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, stand der CAC 40 noch bei 8 403,99 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, lag der CAC 40 noch bei 8 114,84 Punkten. Der CAC 40 lag noch am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 7 771,97 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 3,84 Prozent zu Buche. 8 642,23 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Punkten.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 406 445 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 230,182 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

In diesem Jahr hat die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,02 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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