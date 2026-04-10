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WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

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ATX Prime aktuell 10.04.2026 15:58:54

Pluszeichen in Wien: Anleger lassen ATX Prime am Freitagnachmittag steigen

Pluszeichen in Wien: Anleger lassen ATX Prime am Freitagnachmittag steigen

Der ATX Prime befindet sich aktuell im Aufwind.

Um 15:41 Uhr steigt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 2,34 Prozent auf 2 865,41 Punkte. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,004 Prozent auf 2 800,08 Punkte an der Kurstafel, nach 2 799,96 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 793,60 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 2 871,62 Einheiten.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 5,86 Prozent. Der ATX Prime stand noch vor einem Monat, am 10.03.2026, bei 2 710,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Wert von 2 685,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 874,88 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 7,80 Prozent zu Buche. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 907,38 Punkten. 2 489,01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Addiko Bank (+ 11,79 Prozent auf 27,50 EUR), Raiffeisen (+ 8,50 Prozent auf 43,38 EUR), Rosenbauer (+ 6,30 Prozent auf 50,60 EUR), Wolford (+ 5,52 Prozent auf 3,06 EUR) und Wienerberger (+ 5,51 Prozent auf 25,64 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil OMV (-2,64 Prozent auf 58,95 EUR), Marinomed Biotech (-2,21 Prozent auf 13,30 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,11 Prozent auf 5,34 EUR), FACC (-0,42 Prozent auf 14,16 EUR) und Palfinger (-0,41 Prozent auf 36,60 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 597 585 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 38,918 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,04 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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