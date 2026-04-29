Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|ATX-Kursentwicklung
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29.04.2026 12:27:23
Pluszeichen in Wien: ATX am Mittwochmittag fester
Am Mittwoch legt der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0,99 Prozent auf 5 836,50 Punkte zu. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 165,442 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,002 Prozent auf 5 779,56 Punkte an der Kurstafel, nach 5 779,43 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX betrug 5 772,65 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 843,70 Zähler.
ATX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 1,42 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, einen Stand von 5 270,78 Punkten. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, bei 5 578,55 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.04.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 096,41 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,06 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 5 972,19 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 007,83 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Andritz (+ 6,60 Prozent auf 72,70 EUR), voestalpine (+ 3,64 Prozent auf 42,68 EUR), STRABAG SE (+ 2,33 Prozent auf 88,00 EUR), Lenzing (+ 1,75 Prozent auf 23,20 EUR) und Wienerberger (+ 1,22 Prozent auf 24,88 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Palfinger (-2,99 Prozent auf 35,65 EUR), Österreichische Post (-1,96 Prozent auf 32,50 EUR), Vienna Insurance (-0,77 Prozent auf 64,40 EUR), CA Immobilien (-0,56 Prozent auf 26,70 EUR) und EVN (-0,17 Prozent auf 28,70 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX
Im ATX sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 83 504 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 38,957 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick
Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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