Pluszeichen in Wien: ATX am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Am Montag bewegt sich der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,89 Prozent stärker bei 5 373,72 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 156,672 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,473 Prozent stärker bei 5 351,54 Punkten in den Montagshandel, nach 5 326,33 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 5 343,46 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 383,62 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 05.12.2025, wurde der ATX mit 5 081,82 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, notierte der ATX bei 4 756,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, bei 3 650,85 Punkten.

Heutige Tops und Flops im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 8,98 Prozent auf 30,95 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,20 Prozent auf 33,85 EUR), DO (+ 1,98 Prozent auf 206,50 EUR), STRABAG SE (+ 1,74 Prozent auf 81,90 EUR) und EVN (+ 1,64 Prozent auf 27,85 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil CA Immobilien (-0,71 Prozent auf 22,38 EUR), Wienerberger (-0,60 Prozent auf 30,02 EUR), Raiffeisen (-0,42 Prozent auf 37,50 EUR), voestalpine (-0,31 Prozent auf 38,28 EUR) und Vienna Insurance (-0,15 Prozent auf 67,70 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX sticht die Schoeller-Bleckmann-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 261 576 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 40,350 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,95 Prozent.

