voestalpine Aktie

voestalpine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX-Performance 05.01.2026 15:59:30

Pluszeichen in Wien: ATX am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Pluszeichen in Wien: ATX am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Der ATX notiert derzeit im Plus.

Am Montag bewegt sich der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,89 Prozent stärker bei 5 373,72 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 156,672 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,473 Prozent stärker bei 5 351,54 Punkten in den Montagshandel, nach 5 326,33 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 5 343,46 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 383,62 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 05.12.2025, wurde der ATX mit 5 081,82 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, notierte der ATX bei 4 756,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, bei 3 650,85 Punkten.

Heutige Tops und Flops im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 8,98 Prozent auf 30,95 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,20 Prozent auf 33,85 EUR), DO (+ 1,98 Prozent auf 206,50 EUR), STRABAG SE (+ 1,74 Prozent auf 81,90 EUR) und EVN (+ 1,64 Prozent auf 27,85 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil CA Immobilien (-0,71 Prozent auf 22,38 EUR), Wienerberger (-0,60 Prozent auf 30,02 EUR), Raiffeisen (-0,42 Prozent auf 37,50 EUR), voestalpine (-0,31 Prozent auf 38,28 EUR) und Vienna Insurance (-0,15 Prozent auf 67,70 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX sticht die Schoeller-Bleckmann-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 261 576 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 40,350 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,95 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zur ATX-Realtime-Indikation
Zum ATX-Chart

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Raiffeisenmehr Nachrichten

Analysen zu voestalpine AGmehr Analysen

18.12.25 voestalpine Hold Erste Group Bank
26.11.25 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
24.11.25 voestalpine kaufen Barclays Capital
17.11.25 voestalpine Buy UBS AG
14.10.25 voestalpine buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 33,75 2,90% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 22,40 -0,62% CA Immobilien
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,73 1,94% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
DO & CO 208,00 2,72% DO & CO
Erste Group Bank AG 105,00 1,06% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 27,85 1,64% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
OMV AG 48,40 0,25% OMV AG
Österreichische Post AG 31,70 1,12% Österreichische Post AG
Raiffeisen 37,32 -0,90% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 30,90 8,80% Schoeller-Bleckmann
STRABAG SE 82,50 2,48% STRABAG SE
Vienna Insurance 68,20 0,59% Vienna Insurance
voestalpine AG 38,28 -0,31% voestalpine AG
Wienerberger AG 30,32 0,40% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 394,76 1,28%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen im Plus
Die Märkte in Fernost weisen am Dienstag grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen