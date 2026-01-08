Österreichische Post Aktie

Kursentwicklung im Fokus 08.01.2026 17:58:52

Pluszeichen in Wien: ATX beendet den Handel in der Gewinnzone

Kaum verändert zeigte sich der ATX am Abend.

Letztendlich beendete der ATX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 5 412,09 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 158,254 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent stärker bei 5 410,14 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 410,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 354,53 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 412,10 Zählern.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn gewann der ATX bereits um 1,13 Prozent. Vor einem Monat, am 08.12.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 099,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.10.2025, wurde der ATX auf 4 702,68 Punkte taxiert. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, bei 3 638,98 Punkten.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit DO (+ 2,90 Prozent auf 213,00 EUR), CPI Europe (+ 1,57 Prozent auf 16,19 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,55 Prozent auf 15,74 EUR), Vienna Insurance (+ 1,48 Prozent auf 68,40 EUR) und CA Immobilien (+ 1,28 Prozent auf 23,70 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-7,02 Prozent auf 32,45 EUR), Lenzing (-2,46 Prozent auf 23,80 EUR), STRABAG SE (-1,31 Prozent auf 82,90 EUR), EVN (-1,22 Prozent auf 28,35 EUR) und PORR (-1,18 Prozent auf 33,40 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 308 068 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 40,622 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,14 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

