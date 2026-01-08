Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|Kursentwicklung im Fokus
|
08.01.2026 17:58:52
Pluszeichen in Wien: ATX beendet den Handel in der Gewinnzone
Letztendlich beendete der ATX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 5 412,09 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 158,254 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent stärker bei 5 410,14 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 410,14 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 354,53 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 412,10 Zählern.
ATX-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn gewann der ATX bereits um 1,13 Prozent. Vor einem Monat, am 08.12.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 099,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.10.2025, wurde der ATX auf 4 702,68 Punkte taxiert. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, bei 3 638,98 Punkten.
ATX-Top-Flop-Liste
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit DO (+ 2,90 Prozent auf 213,00 EUR), CPI Europe (+ 1,57 Prozent auf 16,19 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,55 Prozent auf 15,74 EUR), Vienna Insurance (+ 1,48 Prozent auf 68,40 EUR) und CA Immobilien (+ 1,28 Prozent auf 23,70 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-7,02 Prozent auf 32,45 EUR), Lenzing (-2,46 Prozent auf 23,80 EUR), STRABAG SE (-1,31 Prozent auf 82,90 EUR), EVN (-1,22 Prozent auf 28,35 EUR) und PORR (-1,18 Prozent auf 33,40 EUR).
Die teuersten ATX-Unternehmen
Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 308 068 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 40,622 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf
Die Raiffeisen-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,14 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|
17:58
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Freitagshandel in Wien: ATX Prime zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
12:27
|Freitagshandel in Wien: ATX Prime fällt am Freitagmittag zurück (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Wien: ATX Prime beginnt Freitagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
08.01.26
|Anleger warten auf Impulse: ATX Prime bewegt sich schlussendlich seitwärts (finanzen.at)
|
08.01.26
|Pluszeichen in Wien: ATX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
08.01.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime schwächer (finanzen.at)
|
08.01.26
|Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)