Pluszeichen in Wien: ATX bewegt sich nachmittags im Plus

Am Dienstag springt der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse um 0,17 Prozent auf 6 158,77 Punkte an. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 168,789 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 6 148,24 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6 148,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 6 158,77 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 103,66 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, wurde der ATX mit 5 753,83 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 26.02.2026, wies der ATX 5 763,61 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 26.05.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4 415,57 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 15,08 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 158,77 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 1,96 Prozent auf 33,85 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,67 Prozent auf 146,40 EUR), Verbund (+ 1,43 Prozent auf 60,35 EUR), Österreichische Post (+ 1,42 Prozent auf 32,05 EUR) und STRABAG SE (+ 0,87 Prozent auf 92,30 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Lenzing (-2,62 Prozent auf 24,20 EUR), Vienna Insurance (-1,84 Prozent auf 63,90 EUR), CA Immobilien (-1,18 Prozent auf 25,20 EUR), DO (-1,05 Prozent auf 188,80 EUR) und Raiffeisen (-0,87 Prozent auf 47,76 EUR) unter Druck.

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 156 516 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 38,180 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,30 zu Buche schlagen. Im Index weist die OMV-Aktie mit 7,21 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at