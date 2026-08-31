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Index-Performance im Fokus 31.08.2026 12:26:50

Pluszeichen in Wien: ATX-Börsianer greifen zu

Pluszeichen in Wien: ATX-Börsianer greifen zu

Der ATX gewinnt am Mittag an Fahrt.

Am Montag bewegt sich der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,58 Prozent höher bei 6 825,93 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 190,950 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 6 786,37 Punkte an der Kurstafel, nach 6 786,58 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Montag bei 6 778,06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 833,01 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6 457,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, stand der ATX bei 6 148,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 4 614,36 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 27,55 Prozent. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 6 833,01 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Zählern.

Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 2,07 Prozent auf 64,00 EUR), OMV (+ 2,02 Prozent auf 68,25 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,79 Prozent auf 31,20 EUR), Vienna Insurance (+ 1,56 Prozent auf 71,80 EUR) und Wienerberger (+ 1,16 Prozent auf 20,00 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil STRABAG SE (-1,81 Prozent auf 97,40 EUR), DO (-1,20 Prozent auf 206,50 EUR), PORR (-1,04 Prozent auf 38,10 EUR), UNIQA Insurance (-0,11 Prozent auf 17,68 EUR) und Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 31,25 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 68 721 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 48,013 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,51 zu Buche schlagen. Mit 6,75 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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