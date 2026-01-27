Pluszeichen in Wien: ATX letztendlich mit grünem Vorzeichen

Zum Handelsschluss wagten sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Zum Handelsschluss tendierte der ATX im Wiener Börse-Handel 1,71 Prozent fester bei 5 619,76 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 160,495 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent stärker bei 5 525,07 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 525,07 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 5 629,65 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 525,07 Punkten.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 5 247,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.10.2025, stand der ATX noch bei 4 682,14 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 27.01.2025, bei 3 823,39 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 5,01 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 629,65 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit STRABAG SE (+ 11,66 Prozent auf 90,00 EUR), Raiffeisen (+ 4,44 Prozent auf 41,36 EUR), DO (+ 3,06 Prozent auf 202,00 EUR), PORR (+ 2,67 Prozent auf 34,65 EUR) und Vienna Insurance (+ 2,30 Prozent auf 66,80 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Lenzing (-0,38 Prozent auf 26,40 EUR), Andritz (-0,21 Prozent auf 72,15 EUR), voestalpine (-0,05 Prozent auf 40,18 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,37 Prozent auf 40,65 EUR) und Österreichische Post (+ 0,46 Prozent auf 32,95 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 464 869 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 41,865 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 6,01 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent an der Spitze im Index.

