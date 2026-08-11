Pluszeichen in Wien: ATX liegt am Nachmittag im Plus

Heute wagen sich die Anleger in Wien aus der Reserve.

Der ATX legt im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,36 Prozent auf 6 677,13 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 186,025 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,001 Prozent fester bei 6 653,23 Punkten in den Handel, nach 6 653,15 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 683,03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 605,79 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 6 484,89 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 11.05.2026, den Wert von 5 936,48 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 11.08.2025, einen Stand von 4 721,03 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 24,77 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 780,42 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell voestalpine (+ 3,76 Prozent auf 47,44 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,97 Prozent auf 152,60 EUR), Österreichische Post (+ 1,47 Prozent auf 31,05 EUR), OMV (+ 1,17 Prozent auf 65,10 EUR) und Andritz (+ 0,87 Prozent auf 81,60 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Vienna Insurance (-1,56 Prozent auf 69,30 EUR), UNIQA Insurance (-0,98 Prozent auf 18,18 EUR), Raiffeisen (-0,48 Prozent auf 61,65 EUR), Verbund (-0,35 Prozent auf 57,70 EUR) und Erste Group Bank (-0,33 Prozent auf 120,60 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 175 171 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 46,614 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

In diesem Jahr präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 7,11 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at